Audiences radio : France Inter domine toujours, Virgin Radio et Europe 1 au plus bas

Les audiences radio sont tombées ! Ce jeudi 17 novembre 2022, Médiamétrie a dévoilé celles de la période septembre-octobre 2022. Et, sans grande surprise, c'est une fois de plus France Inter qui domine le classement de ces nouveaux résultats.

C'est une place à laquelle la station est habituée, mais on imagine que le plaisir est toujours aussi fort en découvrant les audiences radio. France Inter est toujours la station la plus écoutée grâce à ses 6,8 millions d'auditeurs. On compte 260 000 curieux en plus en un an, ce qui lui permet d'enregistrer un début de saison historique avec une part d'audience de 13,5%.

RTL suit avec 5,5 millions d'auditeurs. Elle a ainsi perdu plus de 350 000 personnes en un an. Malgré tout, la station peut se consoler avec une part de marché augmentée de 12,9% (soit 0,9 point). Et c'est FranceInfo qui complète le podium avec 4,79 millions d'auditeurs, soit une baisse de seulement 115 000 personnes. RMC n'a pas à rougir puisqu'elle a réussi à être en hausse avec 3,2 millions d'auditeurs au quotidien, soit 150 000 de plus que l'an dernier.

La station musicale NRJ peut se targuer d'être écoutée par 4,38 millions de personnes. La station progresse donc légèrement en part de marché (+0,2 point, soit 6,4% du public). France Bleu en revanche a été dépassée par Skyrock avec une perte de 564 000 auditeurs et un recul de 1,1 point de sa part de marché.

Mauvaise nouvelle aussi du côté d'Europe 1 qui ne réussit pas à redresser la barre. La station est à nouveau à son plus bas niveau historique. Elle est passée sous la barre des deux millions et a donc perdu 400 000 auditeurs en un an. En revanche, France Culture progresse avec 141 000 auditeurs supplémentaires et passe ainsi devant Chérie FM et Virgin Radio. Cette dernière réalise son pire résultat puisqu'elle ne compte plus que 1,4 million de fans.