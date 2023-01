Audiences radio : France Inter en tête de classement, NRJ se maintient et Skyrock dégringole

L'heure n'est pas à la fête pour les patrons de radios musicales... Ce jeudi 12 janvier 2023, Médiamétrie a dévoilé les nouveaux chiffres de la période novembre-décembre 2022. Malheureusement, le constat est sans appel : la radio musicale ne séduit plus. Alors que les stations telles que NRJ, Skyrock, Fun Radio ou encore RFM faisaient un véritable carton il y a une dizaine d'années, elles ne sont désormais plus que les ombres d'elles-mêmes...

Les stations généralistes ont en revanche la côté. Avec 17,80 millions d'auditeurs, elles se classent en tête du classement. Une fois de plus, c'est France Inter qui domine avec près de 6,85 millions d'auditeurs et une part d'audience frôlant les 14%. Juste derrière, la station RTL affiche plus ou moins les mêmes chiffres. Notons tout de même que les deux premières radios de France enregistrent une perte d'audience assez conséquente depuis quelques mois, à l'image de France Inter qui a vu près de 108 000 fidèles s'envoler en une année...

Non loin derrière, France Info enregistre une belle progression puisque 5,10 millions d'auditeurs l'ont écouté. Sa part d'audience reste cependant bien en-dessous de France Inter et RTL avec un pourcentage à 5,2%.

Du côté des stations musicales, NRJ domine et s'illustre en quatrième position du classement général. Ces deux derniers mois, ce sont près de 4,10 millions d'auditeurs qui ont écouté la radio "Hit Music Only" pour le plus grand plaisir des chroniqueurs.

En cinquième position, Skyrock laisse sa place à RMC qui a enregistré environ 3,21 millions d'auditeurs sur la période novembre-décembre 2022. Elle perd 148 000 auditeurs mais gagne 0,2 point supplémentaires sur sa part d'audience. Enfin, Skyrock ferme la marche avec seulement 3,11 millions d'auditeurs. La station privée axée sur le rap et le R&B est suivie par France Bleu, Europe 1, RFM, RTL 2, France Culture, Chérie FM et Virgin Radio (récemment devenue Europe 2), qui ferment la marche avec des audiences en nette baisse...