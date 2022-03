Audrey Crespo-Mara, Thierry Ardisson, Jean-Pierre Castaldi... Clin d'oeil à Jean Gabin pour l'inauguration de son expo

La ville de Boulogne-Billancourt, où a longtemps résidé et travaillé Jean Gabin, a voulu rendre hommage au monstre sacré du cinéma. Ce mardi 8 mars, elle a donc convié un parterre de stars à venir inaugurer la toute nouvelle exposition qu'elle lui consacre au musée des années 30 jusqu'en juillet prochain. Des people qu'a accueillis comme il se doit Mathias Moncorgé, fils de Jean Gabin. Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson, toujours aussi amoureux, ont fait une apparition, tout comme Fiona Gélin et son compagnon Richard Bauduin. Brigitte Fossey, Thomas Hugues, Isabelle Vitari, Vincent Perrot, Patrice Leconte, Dominique Besnehard et Mathilda May avaient eux aussi fait le déplacement. Le sourire jusqu'aux oreilles, le duo père-fils Jean-Pierre et Benjamin Castaldi a lui aussi jeté un oeil à la rétrospective de Jean Gabin, suivi de près par Catherine Ceylan, Nicole Calfan, Lambert Wilson et Michel Drucker.

Mathias Moncorgé n'était pas le seul enfant de légendes cinématographiques à être présent. À ses côtés, Anthony Delon, Paul Belmondo, Philippe Raimbourg ou encore Lemmy Constantine, dont les papas ont côtoyé un jour ou l'autre Jean Gabin. Les anecdotes et les souvenirs se sont échangés, provoquant rires et émotions au détour des couloirs de l'exposition. Tous ont joué le jeu devant les photographes, conscients du caractère historique de ces retrouvailles.

Jean Gabin n'a pas transmis sa passion du cinéma à son fils Mathias. En revanche, Alexis, petit-fils du héros du Quai des brumes, marche dans les pas de son grand-père. S'il n'est pas encore installé dans le cinéma, le comédien de 35 ans a fait ses armes sur les planches dans plusieurs pièces de théâtre. Reconnu pour son talent, Alexis Moncorgé n'a pas profité de son statut de "petit-fils de" pour se faire un nom dans le milieu : "Je vous assure que rien ne m'a été donné. Aucun passe-droit. [...] J'ai travaillé dans des bars pour payer mes cours et mon loyer. Vous me voyez arriver quelque part avec une pancarte : 'Je suis le petit-fils de Jean Gabin' ? Non, j'ai trimé". Chez les Gabin-Moncorgé, le succès, ça se mérite !

