Audrey Lamy sort la petite robe noire, sa soeur Alexandra très fière d'elle !

Une bonne tranche de rigolade dans trois, deux, un... Le mercredi 23 mars 2022, le public français découvrira, en salles obscures, la nouvelle comédie signée Louis-Julien Petit - Les Invisibles, Carole Matthieu - mais quelques spectateurs ont visionné le long-métrage en avant-première deux jours avant. La Brigade raconte l'histoire de Cathy, une cuisinière qui rêve de diriger son propre restaurant et se retrouve contrainte d'accepter, à 40 ans, un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants.

La tête d'affiche de ce film n'est autre qu'Audrey Lamy, qui avait enfilé une jolie robe noire griffée Balmain pour défendre le projet. Le 21 mars 2022, la comédienne a retrouvé les membres de l'équipe du film La Brigade au cinéma Pathé Wepler de Paris, situé dans le 18e arrondissement de notre capitale, dont Louis-Julien Petit, le réalisateur, mais aussi François Cluzet, Fatou Guinea Kaba, Liza Benguigui et Chantal Neuwirth. Etaient également présents pour applaudir : Romane Serda, l'ancienne compagne de Renaud, mais aussi le rappeur Franglish, Juliette Delacroix et Julie de Bona.

Elle m'a donné cette envie là

Il y a une personne qui a eu du mal à cacher sa fierté, au fond de la salle de projection, c'est Alexandra Lamy, la grande soeur de l'héroïne du film. Si elles n'ont pas pris la pause ensemble ce soir-là, on le sait : les deux actrices, originaires d'Alès, sont extrêmement proches. Audrey Lamy et son aînée ont, d'ailleurs, pris des cours de théâtre, dans leur jeunesse, contre l'avis de leurs parents. "Ils ne voulaient surtout pas qu'elle fasse du théâtre, expliquait Audrey Lamy dans l'émission Boomerang, sur France Inter. Et comme elle m'a énormément gardé les mercredis et les samedis, je l'accompagnais. J'étais dans les coulisses et après j'ai joué avec elle et c'était assez dingue. On partait dans le secret. On prenait le train, on allait à Nîmes. On a toujours été très complices, effectivement elle m'a donné cette envie là..."