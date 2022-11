Aurélia (L'amour est dans le pré) ose un nouveau look, "ce n'est pas du goût de tout le monde"...

L'émission L'amour est dans le pré change assurément la vie de ses candidats. Alors qu'une nouvelle et 17e saison vient de s'achever, les fans de l'émission n'ont pas oublié ceux qui l'ont marquée dans le passé. En 2018, la belle Aurélia tentait notamment sa chance et espérait trouver la perle rare. Ainsi, elle invitait chez elle Jean-François et Christophe. Mais son aventure se solda malheureusement par un échec. Qu'à cela ne tienne, Aurélia a fini par succomber aux charmes d'un certain Aurélien, qui gravitait dans son entourage depuis un petit moment. C'est en 2020 qu'elle a officialisé leur relation mais elle a attendu un an avant de dévoiler son visage à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Depuis, elle ne se prive plus de s'afficher à ses côtés publiquement.

Mais il y a quelques jours, c'est pour dévoiler un changement physique qu'elle s'est saisie de son compte Instagram, alors qu'elle retrouvait une autre participante du programme de M6, Cathy (2020). En effet, Aurélia a décidé de radicalement changer de couleur de cheveux ! Alors qu'on l'a connu d'abord dans les tons châtains puis rousse, elle est désormais passée à une chevelure totalement noire. Un nouveau look audacieux qui lui a valu de nombreux compliments. "Magnifique", "J'adore en brune", "La classe Aurélia", "Vous êtes très jolie Aurélia avec les cheveux noirs", lui a-t-on adressé en commentaires. Des mots qui ont eu vite fait de rassurer l'agricultrice, laquelle n'a apparemment pas fait l'unanimité ailleurs. "Merci... Ce n'est pas du goût de tout le monde autour de moi, hélas...", a-t-elle réagi.

Aurélia ne dira pas de qui elle parle à travers ce message mais on peut imaginer de son compagnon Aurélien. Il s'agirait là d'une petite revanche pour l'homme de 41 ans qui faisait lui aussi un tour chez le coiffeur au mois de mars dernier pour couper ses cheveux. Et le résultat n'avait alors pas du tout plu à sa chérie...