L'amour est dans le pré : Alexandre font en larmes au bilan, révélations sur sa relation avec Annaïg (SPOILER)

Dans L'amour est dans le pré, la magie a opéré pour certains candidats. Guillaume a notamment trouvé sa moitié en la personne de Noémie, son homonyme a également vécu une aventure positive grâce à son jeune prétendant Tom qui est prêt à tout plaquer pour lui. Mais ce n'est pas tout, c'est également Alexandre qui n'a aucun regret à avoir. Et pour cause, l'agriculteur est toujours en couple avec sa jolie Annaïg, son "petit oiseau" comme il la surnomme avec amour. Il avait eu pour elle un coup de coeur dès leur première rencontre lors des speed-datings. Il avait néanmoins donné sa chance à Laura, une normande de 32 ans mais cette dernière avait très vite compris qu'elle ne ferait pas le poids et avait alors décidé de quitter la ferme.

Depuis, Alexandre et Annaïg filent le parfait amour et ont partagé énormément de moments romantiques, dont un voyage à deux en Grèce, sur l'île de Santorin. C'est donc tout naturellement qu'ils se sont arrangés pour se voir le plus souvent possible. Lors de leur bilan avec Karine Le Marchand, attendu le 14 novembre sur M6 mais déjà sur Salto, Alexandre a évoqué leur organisation. "Pour l'instant, elle est une semaine sur deux à la maison. On essaye comme ça et puis on va voir, d'ici la fin d'année, si elle peut venir à la maison", a-t-il expliqué.

L'agriculteur a justement profité de ce moment pour lui offrir enfin un double de ses clefs. "Pour que tu viennes, il faut que je te donne la clef de la maison", a-t-il déclaré. La jeune Bretonne de 27 ans se renseigne de son côté pour un trouver un travail dans la région de son chéri. Pour ce qui est du mariage, le couple n'a pas spécialement cette envie. En revanche, ils aspirent à avoir des enfants, mais "plus tard".

En attendant, ils ont chacun rencontré la famille de l'autre. Un moment forcément émouvant pour Alexandre, qui a malheureusement perdu sa maman, décédée d'une crise cardiaque il y a un an et demi. Et alors que Karine Le Marchand lui demandait s'il pensait que sa mère aurait aimé Annaïg, l'agriculteur a répondu de manière positive, avant de fondre en larmes. "Je n'y croyais plus et puis c'est arrivé, ça ne s'explique pas", a-t-il conclu, enfin heureux.