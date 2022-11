Guillaume et Noémie (L'amour est dans le pré) : "Ce n'est pas sain", révélations sur le couple et mises en garde (SPOILER)

Cette année dans L'amour est dans le pré, Guillaume est l'un des candidats chouchou des téléspectateurs. Sa nature timide et son grand coeur ont eu vite fait de conquérir les fans du programme mais surtout sa prétendante Noémie. Lors du séjour à la ferme, la magie avait très vite opéré entre le jeune éleveur de vaches allaitantes et de volailles Label Rouge en Nouvelle Aquitaine et la Ch'tite de 28 ans. Ainsi, après avoir laissé partir sa seconde soupirante Margot, Guillaume pouvait commencer à se libérer.

Mais l'avancée de leur relation fut pour le moins douce. En effet, très intimidé et manquant d'expérience, Guillaume a eu du mal à exprimer ses sentiments, multipliant malgré lui les maladresses. Au moment de rendre visite chez Noémie dans le Nord-pas-de-Calais, une dispute avait d'ailleurs éclaté pour cette raison. Mais heureusement, il avait eu l'occasion de se rattraper lors d'un week-end romantique à Majorque où leur amour naissant s'est consolidé.

Lundi 7 novembre, c'est donc tout naturellement que l'agriculteur a débarqué au bras de Noémie face à Karine Le Marchand pour le bilan, déjà visible sur Salto. Chacun a alors pu faire l'analyse de son expérience, avec les bons comme les mauvais côtés. Pour Noémie, il reste notamment quelques points à régler pour que leur relation soit durable. "J'accepte le fait que ça lui prenne plus de temps pour exprimer les choses et pour pouvoir comprendre ses sentiments mais après il faut qu'il verbalise, je ne pourrais pas toujours être dans le don sans recevoir. S'il prend toute mon énergie et que moi je me retrouve à toujours attendre quelque chose, ce n'est pas sain", a-t-elle confié.

Ainsi, la belle brune qui a rencontré des problèmes de poids dans le passé attend de son chéri "qu'il prenne plus confiance en lui". "Ça se passe bien mais il y a encore des maladresses de paroles, il n'est pas des plus délicats mais ça se corrige, ça ira", reste-elle néanmoins optimiste. Un work in progress qui ne les empêche pas d'avoir des projets, dont celui d'emménager ensemble. "Avec son travail je sais qu'elle ne peut pas partir du jour au lendemain mais dans un an peut-être qu'elle sera chez moi", espère Guillaume, lequel rêve également de fonder une famille mais avant tout de se marier. "Il y a un an, je n'aurais jamais cru rencontrer Noémie ni d'être aussi bien avec elle", a-t-il lâché en pleurant d'émotions pour conclure.