Guillaume (L'amour est dans le pré) : Il passe la nuit avec Noémie... puis commet une grosse bourde (SPOILER)

L'aventure L'amour est dans le pré se révèle être un tourbillon d'émotion pour Guillaume ! Le jeune éleveur de vaches allaitantes et de volailles Label Rouge en Nouvelle Aquitaine avait décidé d'inviter deux jeunes femmes chez lui à l'issue de ses speed-datings : Noémie, 28 ans, et Margot, seulement âgée de 22 ans.

Très rapidement, son coup de coeur pour la première s'était confirmé et il décidait alors d'éconduire Margot. Désormais seul avec Noémie, les choses avancent très tranquillement, notamment en raison de la grande timidité de Guillaume qui n'a jamais eu de relation sérieuse. Mais dans le prochain épisode, attendu le 31 octobre prochain et déjà disponible sur Salto, le tout jeune couple va tout de même passer un cap : celui de passer la nuit ensemble.

"La nuit a été courte, a confié Noémie. On a décidé de dormir dans la même chambre. Ça s'est fait naturellement, c'est lui qui me l'a proposé parce que je ne l'aurais pas fait. Alors, j'ai sauté sur l'occasion !". Pas d'emballement toutefois puisque Noémie et Guillaume n'ont fait "que discuter dans le lit". "Il y a eu des accolades et des bisous", a-t-elle tout de même précisé. Une avancée en douceur qui rend déjà le sympathique agriculteur des plus enjoués. "Je ne peux pas expliquer pourquoi Noémie fait battre mon coeur. Ça se passe bien entre nous pour l'instant", a-t-il déclaré, heureux.

Leurs retrouvailles tournent mal

Tout se passait si bien que ce fut au tour de Guillaume d'aller découvrir l'univers de sa belle dans le Nord-pas-de-Calais. Lors de ce week-end, les amoureux se sont offert une petite session bien être dans un jacuzzi. Mais sur la voie de la détente, Guillaume a commis sa première maladresse. "Tu sais que le dernier week-end d'août, j'ai deux ou trois trucs de prévu...", a-t-il commencé à lui dire. Ce qui a suffi pour faire tiquer Noémie : "Le week-end de mon anniversaire ?". Sa mémoire lui ayant fait défaut, Guillaume n'a ensuite pas du tout réussi à se rattraper. "C'est le 27 ? 29 ? 31 ? Tu me prends comme ça, j'ai pas le temps de réfléchir, là je suis en train de me faire masser", s'est-il défendu tant bien que mal. Mais trop tard, Noémie était vexée. "Ça m'a blessée. C'est quelque chose d'important pour moi... On peut couper s'il vous plaît ?", a-t-elle fini par demander aux cameramen de M6, sans pouvoir retenir ses larmes.

Sur le chemin du retour, Noémie n'a ainsi pas décoléré pas et s'est murée dans le silence malgré les excuses de Guillaume. "Je me dis qu'il s'en fiche de moi. Je pense que j'ai assez guidé les choses depuis le début et certaines choses sont importantes pour moi et ça en fait parti. Maintenant, je vais être dans l'expectatif, il va falloir me rassurer", a-t-elle prévenu.