Guillaume (L'amour est dans le pré) incapable de renvoyer sa prétendante chez elle, scène culte !

À l'issue de ses speed-datings, Guillaume a décidé d'inviter deux jeunes femmes chez lui pour quelques jours. Il y a Noémie, âgée de 28 ans et originaire du Nord-pas-de-Calais pour qui il a eu "un bon gros coup de coeur" au moment de faire sa rencontre. La magie avait également opéré avec Margot, seulement âgée de 22 ans. Si elle est très jeune, elle fait déjà preuve d'une grande maturité et a l'avantage de bien connaître le milieu agricole.

Étant elle aussi originaire du Nord de la France, c'est tout naturellement qu'elle a fait le trajet en voiture jusqu'à chez Guillaume avec sa rivale Noémie. Un fait inédit dans l'histoire de L'amour est dans le pré. Cela a d'ailleurs quelque peu déconcerté l'agriculteur qui redoute que leur complicité naissante ne soit un frein à une peut-être tentative de rapprochement. Mais tout n'est pas si rose entre les deux prétendantes. Noémie, timide et réservée, a très vite constaté que Margot monopolisait les conversations. Pourtant, c'est bien pour elle que Guillaume a une préférence. "Noémie me travaille un peu plus et j'essaye d'esquiver son regard au maximum parce que ça aussi ça me travaille, ses yeux quand même... On se cherche et c'est là où on sent qu'il y a quelque chose. Margot, je pense que ça va être une copine. Je ne suis pas quelqu'un qui veut faire du mal aux gens mais il va falloir le faire", a-t-il confié.

Décidé à éconduire rapidement Margot, il a décidé de passer un moment avec elle. Mais la situation s'est révélée très délicate et Guillaume n'a pas osé livrer le fond de sa pensée. À la place, il lui a parlé de la difficulté de son métier. "Est-ce que tu pourras m'épauler ?", lui a-t-il demandé. Une question à laquelle Margot a répondu à l'affirmatif : "Tu sais que je viens du milieu et que j'y suis prête. C'est un monde qui ne me fait absolument pas peur, au contraire." Après cette conversation, Margot se voyait donc encore dans la course et la situation était pire qu'au départ. "Guillaume a posé des questions sur la vie de couple, je pense qu'il avait besoin que je le rassure et je pense que j'ai eu les bons mots, il n'avait pas l'air mécontent", a-t-elle estimé.

Karine Le Marchand est donc intervenue en appelant Guillaume afin de le motiver à dire les choses une bonne fois pour toutes. "De toute façon, la peine tu vas la faire. Le but c'est que tu sois avec quelqu'un qui te plaise. Si c'est Noémie tu le lui dis et tu lui expliques que tu n'as pas l'habitude de te découvrir, que ce n'est pas ton caractère mais que tu veux continuer avec elle, qu'elle est ta préférée", lui a-t-elle conseillé. "Je vais prendre le taureau par les cornes et on va y aller", a alors répondu le candidat, déterminé. A voir si cette fois il va vraiment y arriver...