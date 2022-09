Guillaume (L'amour est dans le pré) en larmes : séquence émotion à l'ouverture d'un courrier

Dans cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs vont pouvoir faire la connaissance de Guillaume, âgé de 28 ans. Éleveur de vaches allaitantes et de volailles Label Rouge en Nouvelle Aquitaine, il est célibataire depuis quelques années et "aimerait vivre une grande histoire d'amour" comme il l'avait confié dans son portrait. Très honnête, il admettait par ailleurs ne pas avoir une grande expérience dans le domaine, la faute à sa timidité qui l'empêche parfois d'avancer. Il espère néanmoins trouver celle avec qui il pourra se marier et avoir des enfants.

Plusieurs soupirantes ont en tout cas répondu à son appel et se sont déplacées pour ses speed-datings, diffusés ce lundi 12 septembre. Ce fut alors l'occasion pour Guillaume de rencontrer de visu la jolie Noémie (28 ans) originaire du Nord-pas-de-Calais. Cette dernière l'avait beaucoup marqué grâce à son courrier. Et pour cause, l'agriculteur avait fini en pleurs. En effet, en découvrant ses mots, il a appris qu'elle était la maîtresse d'un beau Husky, soit la même race que le chien qu'il a eu pendant 11 ans. En repensant à ce fidèle ami aujourd'hui disparu, Guillaume avait alors fondu en larmes. "Quand j'ai vu ça, je me suis dit 'c'est le même'", a-t-il rapporté à Noémie. "Super, je t'ai fait pleurer, c'est génial", a-t-elle ironisé. C'est toutefois le sourire aux lèvres que Guillaume a terminé ce rendez-vous, assurant qu'il avait eu pour la jeune femme "un bon gros coup de coeur". Naturellement, il a donc choisi de l'inviter chez lui quelques jours.

Noémie aura néanmoins de la concurrence en la personne de Margot, la benjamine des prétendantes, seulement âgée de 22 ans. Malgré son jeune âge, celle qui est issue du milieu agricole et qui poursuit une licence en psychologie est très mature. La magie a opéré pendant leur tête-à-tête et le candidat n'a pas hésité à la sélectionner pour la suite.