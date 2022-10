L'amour est dans le pré : Une prétendante amincie de 30 kilos, elle évoque sa transformation physique

Lundi 10 octobre 2022, les téléspectateurs de M6 ont découvert un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Ainsi, ils ont pu suivre la suite des aventures de Jean ou encore Alain. A l'issue de la diffusion, les internautes les plus impatients ont pu visionner en avant-première le prochain épisode sur Salto. L'occasion de retrouver Guillaume, éleveur de vaches allaitantes de 28 ans. Lors d'un tête-à-tête avec l'une de ses prétendantes, il en a appris plus sur son passé.

A l'issue du speed-dating, l'agriculteur a fait venir chez lui Margaux (22 ans), étudiante en psychologie et Noémie (secrétaire de mairie de 28 ans). Mais c'est pour cette dernière que Guillaume a eu un coup de coeur et, sur les conseils de Karine Le Marchand, il compte bien le lui faire comprendre. Après le petit-déjeuner, il a donc emmené la charmante brune avec lui au poulailler et en a profité pour avoir une petite discussion. Il lui a demandé pour quelle raison elle était bien plus réservée que sa rivale (avec laquelle elle s'entend très bien). Noémie a donc avoué qu'elle ne voulait pas la blesser.

La jeune femme a également expliqué qu'à l'origine, elle n'était "pas non plus extravertie". "A la base je suis timide comme fille", a-t-elle assuré. Guillaume a ensuite confié qu'il ne comprenait pas pour quelle raison une fille aussi jolie que Noémie était célibataire. L'occasion d'en apprendre plus sur son passé. "La beauté ça ne se mange pas en salade déjà. Et je n'ai pas forcément envie qu'on me juge sur l'aspect jolie. Je n'ai pas toujours été la fille un peu superficielle. D'ailleurs je ne le suis toujours pas, c'est toujours un aspect que je donne. Avant j'avais 30 kilos de plus, donc forcément l'amour-propre ce n'était pas la même chose. Et si je n'ai pas trouvé, c'est que je ne devais pas trouver. Je fais confiance au destin", a-t-elle révélé.

Des confidences qui ont certainement touché en plein coeur le candidat qui avait déjà une préférence pour la jeune femme. Alors, vont-ils concrétiser leur attirance ? Réponse bientôt...