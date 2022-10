L'amour est dans le pré : Un couple toujours amoureux et déjà prêt à fonder une famille ! (SPOILER)

L'aventure L'amour est dans le pré est décidément des plus positives pour le candidat Alexandre. L'agriculteur s'est officiellement mis en couple avec sa prétendante coup de coeur depuis le début Annaïg, une jeune bretonne de 27 ans qui travaille en tant qu'éducatrice dans un foyer pour adolescents. La situation a pu prendre cette tournure lorsque son autre soupirante Laura, une normande de 32 ans, a annoncé quitter l'aventure au bout de deux jours seulement.

Cette dernière avait confié avoir décelé très rapidement un rapprochement entre l'agriculteur et sa rivale et savoir qu'elle n'aurait pas pu se mettre entre eux. C'est donc sans amertume aucune qu'elle s'est retirée de la compétition pour les laisser roucouler à deux. Et depuis, cela semble être l'amour fou entre Alexandre et Annaïg. Le jeune couple va même avoir l'occasion de vivre son premier voyage romantique.

En effet, à la fin du prochain épisode de L'amour est dans le pré attendu le 31 octobre sur M6 mais déjà disponible sur Salto, un teaser annonce qu'ils vont s'envoler pour la Grèce et plus particulièrement à Santorin pour des vacances qui promettent d'être magiques. De premières images dévoilent notamment Annaïg sur place, en train de profiter d'un shooting photos professionnel sur les hauteurs de l'île afin d'obtenir les meilleurs souvenirs. On comprend que la jolie blonde a eu l'occasion de prendre les désormais célèbres poses dans une robe volante que beaucoup d'influenceuses ont réalisé avant elle. Elle a ensuite été rejointe par Alexandre, lequel l'a volontiers enlacée et embrassée devant l'objectif du photographe. Un moment trop craquant !

Un teaser du bilan a également été dévoilé sur Salto, à travers lequel Alexandre s'exprime avec émotion sur sa belle relation avec Annaïg. "Mon amour pour Annaïg grandit", assure-t-il face à Karine Le Marchand. L'agriculteur se dit même prêt à passer à l'étape supérieure : "Fonder une famille, ce serait merveilleux".

De tendres confidences à retrouver dans deux petites semaines sur M6 !