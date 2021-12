Cathy (L'amour est dans le pré) : Sa maison touchée par une catastrophe, les dégâts en images

Cathy Heraud a rapidement déchanté jeudi 30 décembre 2021. Alors qu'elle revenait tout juste d'un court séjour à la montagne où elle a pu se ressourcer avant la fin de l'année, l'ancienne candidate de la saison 15 de L'amour est dans le pré (2020) a eu le déplaisir de constater que sa ferme avait été endommagée. En effet, des perturbations en Nouvelle-Aquitaine, où elle vit, ont apporté des vents violents. Sur les réseaux sociaux, Cathy a dévoilé des images du toit de son garage abîmé par des arbres qui sont tombés.

"Après trois jours d'absence, retour à la réalité de la vie... Les dégâts d'un coup de vent. Rentrée de trois jours de repos... et on se retrouve avec trois arbres sur le garage", a-t-elle commenté sur ses photos. Et Cathy a dû régler ce problème elle-même. Sur l'une des photos, elle apparaît notamment sur son toit, en train de se débarrasser de morceaux de bois. Plus tard, elle a utilisé une machine pour finir le travail. Un exploit qui a beaucoup impressionné les internautes. "Quelle femme", ont écrit certains. À noter que la viticultrice hyperactive de 42 ans n'est pas la seule à subir les conséquences des mauvaises conditions météorologiques. Dans sa région, d'autres candidats de L'amour est dans le pré ont également rencontré quelques problèmes sur leur exploitation récemment, à savoir Lola et Florian. Des inondations sont en effet venues perturber leur quotidien.

Aux dernières nouvelles, Cathy est toujours un coeur à prendre. Dans le programme romantique de M6, elle n'avait pas réussi à trouver chaussure à son pied malgré un timide rapprochement avec son prétendant François. Mais très vite, elle avait compris qu'ils n'avaient pas du tout le même mode de vie. Cathy avait même pensé que le caviste avait peut-être menti dans son courrier. "Au niveau de la façon de vivre, je pense qu'on est très différent. Ça ne pourra pas coller entre nous. Je trouve ça très dommage. La plus grande des questions c'est : as-tu été honnête quand tu as écrit la lettre ? Il y a des choses écrites et qui ne sont pas vraies. Ça m'a vraiment blessée", lui avait-elle déclaré. Plus tard, c'est donc seule qu'elle terminait l'aventure.