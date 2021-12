L'amour est dans le pré : Florian et Lola victimes d'une mésaventure, le drame évité de justesse

Lola et Florian n'avaient pas donné de leurs nouvelles depuis un petit moment mais une chose est sûre, le couple emblématique de L'amour est dans le pré (2020) file toujours le parfait amour. Pour les fêtes de Noël, ils l'ont prouvé en partageant une belle photo de leur duo complice au pied de leur sapin. Mais quelques jours plus tard, ils ont fait une annonce beaucoup moins réjouissante. En effet, ce mercredi 29 décembre 2021, Lola a indiqué en story Instagram que les inondations survenues dans la Creuse avaient touché leur exploitation.

C'est au petit matin que la jolie brune a constaté les dégâts. À travers ses vidéos, elle est apparue en train de marcher dans des mares d'eau sur la route qui conduit à sa ferme suite aux fortes pluies de la veille. La crue a été d'une telle importance qu'on n'aperçoit même plus ses bottes sur les images. (Voir notre diaporama). Le département dans lequel le couple est installé était d'ailleurs placé en vigilance jaune. "Ce matin, on était à la limite de trouver la ferme inondée", a-t-elle confié. Mais heureusement, Lola et Florian ont évité le pire..

Rappelons que c'est lors du tournage de la saison 15 de L'amour est dans le pré que Florian et Lola ont craqué l'un pour l'autre. L'éleveur de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine de 37 ans, qui est en fauteuil roulant depuis un accident, avait très vite affiché sa préférence pour cette dernière. Leur histoire d'amour avait résisté au départ des caméras puisqu'ils étaient apparus ensemble au bilan. "Je me voyais tout quitter si ça se passait bien. Au contact de Florian, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Il a été rapidement démonstratif", avait notamment déclaré Lola à Karine Le Marchand. Depuis, tout semble se passer à merveille pour les amoureux qui se font discrets et qui limitent leur exposition sur les réseaux sociaux. Il faut d'ailleurs parfois compter sur leurs amis du programme de M6 pour s'assurer qu'ils sont toujours bel et bien ensemble.