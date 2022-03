"Je pleure" : Aurélia (L'amour est dans le pré) déçue par un changement physique de son chéri

Si elle n'était pas ravie, ses abonnés ont fait savoir que ce changement de tête allait très bien à Aurélien et qu'elle allait finir par s'habituer. D'autres ont souligné que les cheveux repoussaient vite. Aurélia devra donc prendre son mal en patience mais fort heureusement, ce détail n'enlève en rien l'amour qu'elle éprouve pour lui.

Rappelons que lors de son aventure L'amour est dans le pré, Aurélia n'a pas trouvé le bonheur avec ses prétendants Jean-François et Christophe. Après le tournage, elle a connu un échec amoureux avant de rencontrer celui qui fait aujourd'hui battre son coeur. C'est lors de l'épisode de L'amour vu du pré du 19 octobre 2020 qu'elle a officialisé cette relation. Mais à l'époque, elle souhaitait rester discrète sur le sujet et n'avait donc jamais dévoilé le visage de son cher et tendre. Il a fallu attendre ce lundi 23 août pour enfin mettre un visage et un prénom sur son compagnon. Les téléspectateurs ont aussi appris qu'il avait 41 ans, qu'il était chef d'entreprise et papa de deux enfants. Ils se connaissaient depuis quelques années : "Son meilleur ami est marié avec ma meilleure amie. Et il a été là pendant des périodes un peu difficile de ma vie. Ca nous a rapprochés petit à petit. La Covid aussi nous a rapprochés. Tu étais confiné avec moi. Du coup il dormait chez moi, ça aide."