Aurélia (L'amour est dans le pré) en couple : nouvelles photos avec son chéri pour un week-end spécial

Aurélia n'a peut-être pas réussi à trouver sa moitié grâce à L'amour est dans le pré (2018) mais elle est aujourd'hui assurément un coeur pris. En effet, depuis plus d'un an, l'agricultrice est en couple avec l'homme de ses rêves, lequel se prénomme Aurélien. La jolie brune, maman de deux enfants, a attendu longtemps avant de s'afficher à ses côtés sur les réseaux sociaux et de dévoiler son visage aux internautes. Mais désormais, elle ne souhaite plus vivre selon l'adage "vivons heureux, vivons cachés" et partage avec aisance des photos de leur duo complice. Ce vendredi 3 décembre 2021, elle a d'ailleurs régalé sa communauté Instagram avec non pas une mais trois nouvelles photos !

La gérante d'une ferme pédagogique de 39 ans a craqué à l'occasion de leur voyage en amoureux en Bretagne. Une grande première pour les deux. Sur place, ils comptent bien s'engager dans des activités romantiques mais ce n'est pas tout. Ils ont également prévu de rendre visite à un autre ancien candidat de L'amour est dans le pré. "Nous voilà sur le départ pour la Bretagne ! Contrée inconnue de nous deux... Alors on va en profiter pour faire un peu de tourisme. (...) Hâte de retrouver les copains demain matin chez Emeric pour un week-end Marché de Noël en bonne compagnie !", a-t-elle annoncé en légende d'une photo masquée avec son chéri prise depuis l'aéroport de Marseille. En story, les amoureux ont découvert leurs visages pour deux nouvelles images (voir notre diaporama).