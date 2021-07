Aurélia (L'amour est dans le pré) en couple : le visage de son "très mignon" chéri dévoilé

C'est un secret bien gardé. Depuis plusieurs mois maintenant, Aurélia file le parfait amour auprès d'un homme dont on ignore tout. L'ancienne participante de L'amour est dans le pré (2018) commence tout juste à s'afficher à ses cotés sur les réseaux sociaux, tout en camouflant soigneusement son visage. Et alors qu'elle a promis de le présenter officiellement très prochainement, ses amis Pierre et Frédérique semblent l'avoir devancée !

En effet, au cours du week-end, le couple emblématique de l'émission de M6 formé en 2012 a partagé quelques photos de leurs retrouvailles festives avec d'anciens candidats, dont Claire et Sebastien qui attendent leur troisième enfant, et donc Aurélia. Sur les images, la jolie brune apparaît inséparable d'un mystérieux homme qui ressemble beaucoup à celui qui apparaît sur ses propres réseaux. Même chevelure bouclée, même barbe bien fournie... il ne manque que la confirmation de l'agricultrice !

Qui plus est, Aurélia se trouvait bien dans le Gers avec son chéri pour rejoindre ses copains de L'amour est dans le pré comme le prouve sa dernière publication. Pour les internautes, le doute n'est alors plus permis. "Les coeurs sur les yeux, c'est trop tard, on a vu sa tête avec Fred, très mignon d'ailleurs", a par exemple relevé un internaute observateur.