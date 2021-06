Aurélia (L'amour est dans le pré) en couple : 1ère photo avec son mystérieux chéri et grande annonce

L'amour est dans le pré ne lui aura peut-être pas permis de trouver la perle rare mais Aurélia n'en n'est pas moins comblée, trois ans après sa participation au programme romantique de M6. Et pour cause, la jolie agricultrice n'est plus un coeur à prendre depuis plusieurs mois maintenant. C'est en octobre 2020 qu'elle avait annoncé la bonne nouvelle, lors d'un épisode de L'amour vu du pré. Hormis de timides confidences, Aurélia s'est toutefois bien gardée d'exposer son couple sur les réseaux sociaux, au grand dam de ses curieux abonnés.

Mais voilà, elle s'apprête à enfin sauter le pas des présentations officielles à l'occasion d'un grand événement à venir. "En route pour le tournage... Le bilan de ces dernières années depuis la saison 13 de L'amour est dans le pré... Et surtout le moment idéal pour vous présenter celui qui partage ma vie et de retrouver les copains ! Encore un peu de suspense...", a-t-elle annoncé sur Instagram mardi 8 juin 2021. La maman de deux enfants a accompagné ce petit message d'une première photo au côté de son homme masqué, et dont les yeux sont recouverts d'emojis en forme de coeur. Les internautes se sont naturellement enthousiasmés à l'idée de rencontrer celui qui fait battre son coeur et ont fait part de leur impatience en commentaires.