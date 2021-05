Aurélia (L'amour est dans le pré) comblée avec son amoureux mystère... Bientôt la fin du suspense !

Bonne nouvelle pour Aurélia ! La jolie agricultrice révélée dans L'amour est dans le pré en 2018 file toujours le parfait amour avec son mystérieux compagnon. Elle l'a confirmé ce mardi 11 mai 2021 sur Instagram en postant une photo sans équivoque.

Sur l'image, seules leurs deux mains apparaissent entrelacées. Sur leur poignet respectif y est attaché le même bracelet, preuve de leurs sentiments. Aurélia est sortie de sa réserve pour un jour bien spécial. "Je voudrais souhaiter un très bel anniversaire à mon petit chéri qui partage ma vie", a-t-elle d'abord écrit. La jolie brune a poursuivi en expliquant ne toujours pas vouloir le présenter officiellement à sa communauté. Elle promet toutefois aux plus curieux que cela ne saurait tarder. "Certains me diront qu'il est dans l'ombre la plupart du temps... Mais bel et bien à mes côtés... Je ne le cache pas mais je nous préserve du mieux que je peux... Mais sachez que je ferai lumière sur lui très bientôt...", a-t-elle annoncé. Ce timide élan d'amour a en tout cas suffi pour ravir les internautes, lesquels lui ont souhaité beaucoup de bonheur en commentaires.