Aurélia (L'amour est dans le pré) en couple et "prise en flag'" de câlineries avec son amoureux mystère

Samedi 26 juin fut une merveilleuse journée pour Mathieu et Alexandre. Le couple formé grâce à l'émission L'amour est dans le pré en 2020 s'est marié, un an seulement après avoir craqué l'un pour l'autre lors du tournage. C'est dans le Sud de la France que les festivités ont eu lieu. L'éleveur de taureaux de 44 ans et son époux de vingt ans son cadet n'ont pas fait les choses à moitié, arrivant notamment à la cérémonie à dos sur leurs chevaux.

Pour l'occasion, Karine Le Marchand a fait le déplacement et a même eu l'honneur d'officier leur union laïque. Mais ce n'est pas tout, Mathieu et Alexandre ont également convié plusieurs anciens candidats de L'amour est dans le pré comme Lucile (saison 2019), qui a débarqué enceinte, Pierre et Frédérique (saison 2012), Emeric (saison 2018) ou encore Aurélia (saison 2018). Cette dernière a exprimé sa joie d'avoir assisté à la belle union entre ses "loulous" comme elle les appelle, et encore plus de vivre ce beau moment avec un être cher à son coeur : son petit ami.

La jolie brune l'a fait savoir en story Instagram dans la soirée de jeudi 1er juillet 2021 en postant une photo de leur couple, non sans garder une grande part de mystère. En effet, sur le cliché, Aurélia est d'entrée reconnaissable alors qu'elle s'apprête à embrasser son compagnon, tandis que ce dernier apparaît de dos (voir diapo). "Prise en flag...", a-t-elle commenté amoureusement.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Aurélia s'épanouit loin de l'attention publique auprès de son homme. Elle compte néanmoins prochainement faire les présentations officielles grâce au "bilan de ces dernières années de L'amour est dans le pré" qui a été tourné comme elle l'annonçait récemment. Encore un peu de patience.