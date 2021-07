Claire (L'amour est dans le pré) enceinte : retrouvailles festives avec d'anciens candidats

Un véritable petit miracle. Quelques semaines après avoir célébré le premier anniversaire de la mort de son fils Mathis, Claire a annoncé être enceinte de son troisième enfant le 23 juillet dernier. Une nouvelle grossesse qu'elle semble vivre le plus sereinement possible tout en continuant de travailler. L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras a d'ailleurs lancé une journée portes ouvertes à sa ferme du Rantoy ce dimanche pour y proposer ses produits. Avec son mari Sébastien, la jolie blonde a eu l'occasion d'accueillir bon nombre de leurs amis de L'amour est dans le pré.

En effet, comme on peut le voir à travers différentes stories Instagram (voir diapo), Claire et Sebastien ont même organisé une grande fête où la bonne humeur était au rendez-vous, tout comme Aurélia (ADP 2018), Emeric (ADP 2018), Virginie et Thomas (ADP 2019), Pierre et Fred (ADP 2012), Laurent (ADP 2020), Florian et Lola (ADP 2020) et Nathalie (ADP saison 2017). "Merci à nos amis ADP. Que de belles amitiés !!!", a écrit Claire sur son petit nuage sous une photo de leur joyeux groupe.

Un cliché qui a ravi les internautes ainsi que leur bonne fée à tous Karine Le Marchand. "Vous êtes magnifiques", a-t-elle commenté, ajoutant un coeur rouge.