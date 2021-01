Florian et Lola (L'amour est dans le pré) habitent ensemble ? Une agricultrice vend la mèche

L'émission L'amour est dans le pré continue assurément de créer de belles histoires. Lors de la saison 15 diffusée en 2020, Karine Le Marchand a notamment assisté aux coups de foudre de plusieurs participants comme Jérôme et Lucile ou encore Mathieu et Alexandre. Et ce n'est pas tout, l'agriculteur Florian a lui aussi réussi à se sortir de la solitude grâce à Lola, une infirmière de dix ans sa cadette. L'amour serait d'ailleurs toujours au beau fixe pour le couple.

C'est Cathy, la viticultrice hyperactive de 41 ans de leur saison qui a laissé entendre que Florian et Lola avaient même emménagés ensemble. En effet, sur Instagram, elle a indiqué avoir été rendre visite au duo, dévoilant au passage une photo à leurs côtés. Le cliché n'a évidemment pas échappé aux fans de l'émission de M6, et ils l'ont fait savoir. "Ça fait plaisir de voir les discrets Florent et Lola", "Bonheur de voir les doux amoureux Florent et Lola", peut-on lire en commentaires.