Claire (L'amour est dans le pré) : Vibrant hommage à son défunt fils Mathis, mort il y a un an

Du rire aux larmes. Le 4 juillet 2021, Claire a révélé que son époux Sébastien et elle avaient fêté les 5 ans de leur fils Mathéo. Mais le 5 juillet, le post de la candidate de L'amour est dans le pré 2015 (M6) était beaucoup moins réjouissant.

Il y a un an, la belle agricultrice a connu l'une des pires douleurs qui soit. Son cher et tendre et elle ont perdu leur deuxième enfant. Un petit garçon qu'ils avaient prénommé Mathis. En ce jour particulier, Claire a souhaité rendre un vibrant hommage à son petit ange parti trop tôt. "Aujourd'hui une pensée à notre étoile ! 1 an est passé, Mathis sera toujours dans notre coeur. On n'oublie pas. On apprend à vivre avec... Tellement de pensées à tous les paranges !!!", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut voir inscrit sur une sculpture les prénoms "Claire" et "Sébastien" avec la date de leur mariage, à savoir le 12 septembre 2020. En dessous est écrit le nom de leurs fils, Mathéo et Mathis.