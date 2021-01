Claire (L'amour est dans le pré) prête pour avoir un nouveau bébé ? Elle répond

Claire et son mari Sébastien ont connu l'une des pires douleurs qui soit. Le 4 juillet 2020, la candidate de L'amour est dans le pré 2015 (M6) et son cher et tendre ont perdu leur deuxième enfant. Un petit garçon prénommé Mathis. Le couple est-il aujourd'hui prêt à agrandir de nouveau la famille ? L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras a répondu à cette question en story Instagram, le 19 janvier 2021.

"J'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés. C'est pour cela que nous souhaitons prendre du temps pour notre famille, pour Mathéo [leur premier enfant âgé de 4 ans, NDLR] et pour pouvoir se reconstruire petit à petit, afin de surmonter cette épreuve. Pendant quelque temps je serai moins présente sur les réseaux sociaux, sur les marchés et à la ferme", écrivait Claire le 9 juillet, sur Instagram. Depuis, le couple tente tant bien que mal de faire son deuil, en silence.

Mais à l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram, Claire et Sébastien n'ont pas échappé à une question sur un éventuel nouvel enfant. "Nous ne sommes pas prêts", a admis la belle blonde auprès de ses abonnés. Si elle a assuré que son époux et elle étaient heureux, elle n'a pas manqué de préciser : "Même si la vie est injuste avec nous."

Aujourd'hui ce qui compte pour Claire, c'est le bien-être de sa famille. Elle a clairement expliqué que c'était sa priorité, et non son travail.