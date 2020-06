Aurélie (Pékin Express) annonce son mariage : photos des essayages de la robe

Il y a un mariage qui se prépare, celui d'Aurélie ! La finaliste (avec sa soeur Pauline) de Pékin Express en 2008, qui a participé à l'édition de 2020 (elles ont fini deuxièmes) a annoncé la grande nouvelle sur Instagram.

Jeudi 11 juin 2020, la pétillante Lilloise a posté plusieurs photos d'elle se rendant aux essayages de sa robe de mariée. Sa soeur Pauline était bien sûr présente, sa maman Claudine aussi. Tout ce beau monde avait rendez-vous chez le créateur Olivier Sinic. "Un oui... et le temps d'une journée je serai... Princesse - sirène - où ta robe sera fourreau - empire - volant - courte - longue - tulle -satin - mousseline - dentelle... essayages en folie ! Avec ma soeur Pauline et ma maman d'amour Claudine chez Olivier Sinic avec des grandes dames souriantes et à ton service. Autorisons-nous à rêver ! Future mariée... Et toujours rigoler, s'éclater et pas se prendre trop au sérieux... ça, c'est les soeurs lilloises", a-t-elle écrit en légende.

Sa soeur Pauline a aussi partagé des photos de l'événement et n'a rien révélé concernant la robe de mariée. Dommage... Aurélie est maman de deux enfants, une petite fille de 10 ans et un petit garçon de 8 ans qui sont certainement fous de joie d'assister à la cérémonie.

Récemment, un autre célèbre duo de Pékin Express a annoncé une heureuse nouvelle. Alizée et Maxime qui ont participé à la saison diffusée en 2018 et en 2020 vont devenir parents pour la première fois. Une nouvelle qui avait été dévoilée avec l'échographie, également sur Instagram.