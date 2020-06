Aurélie (Pékin Express) : Fiançailles surprises lors de l'arrêt du tournage

Les contes de fées existent. Pour preuve, Aurélie en vit un depuis un peu plus de dix ans. Et il n'est pas près de se terminer, car, prochainement, la candidate de Pékin Express 2020 va épouser son cher et tendre. Auprès de Purepeople, elle s'est confiée sur la demande en mariage unique de Benjamin, qui l'a fait se sentir comme une princesse.

Nous avons appris que vous alliez vous marier. Comment votre futur mari a-t-il fait sa demande ?

C'était assez exceptionnel. Je revenais de notre périple en Russie, il y a eu une pause avant de repartir pour la Mongolie intérieure [il y a eu un mois et demi de pause de tournage de Pékin Express à cause de problèmes de visa pour entrer dans le pays, NDLR], et on a fêté mes 40 ans. Benjamin m'a organisé une fête sur le thème de La Havane, dans une pension pour chevaux située à Faumont que l'on a transformée pour l'occasion. Je le voyais hyper stressé avant le grand jour, il ne dormait pas de la nuit, il se réveillait à 3h du matin pour faire des trucs sur son ordinateur... La soirée est enfin arrivée et, au cours de l'événement, il m'a dit qu'il avait préparé un petit film avec certains de mes proches. Je suis une fan de Pink, donc en fond de la vidéo, il a mis une musique que j'adore et on pouvait voir des gens que j'aime me souhaiter un bon anniversaire. J'étais tellement en admiration devant que je n'ai pas vu que mon futur mari n'était plus à mes côtés. À un moment, mes proches ont laissé place à Benjamin sur la vidéo. On pouvait le voir se mettre dans la peau d'un candidat de Pékin Express et, d'un coup, il a troqué ses vêtements d'aventurier contre un costume. À ce moment-là, je l'ai vu sortir de derrière l'écran, habillé comme sur la vidéo, et il m'a demandé ma main devant tout le monde, alors qu'il est très timide et réservé. Je pense qu'il a fait un effort surhumain pour me prouver à quel point il m'aime depuis un peu plus de dix ans.

Comment vous sentiez-vous quand vous avez compris ce qu'il se passait ?

C'était l'euphorie totale, personne ne s'attendait à cette demande. Personne n'était au courant. Même moi je n'y croyais pas. On s'est toujours dit qu'on ne passerait pas forcément par la case mariage, même si je rêvais aussi d'une demande. Et il l'a fait. J'avais l'impression d'être une princesse. C'était comme un rêve. Évidemment j'ai accepté, car je l'aime au plus profond de moi-même. Ça s'est passé le 21 septembre 2019. Après la demande, j'ai compris pourquoi il ne dormait pas la nuit (rires). Et j'ai compris à quel point on s'aimait, malgré les années qui passent, le fait d'avoir deux enfants (de 9 et 7 ans) ou de nombreux projets prenants comme une maison ou des responsabilités professionnelles.

Vous deviez donc encore être sur un petit nuage lors de la reprise du tournage de Pékin Express ?

Oui, mais j'avais quand même un double challenge, car je voulais gagner et mon homme m'a dit que j'avais intérêt à revenir avec les 100 000 euros pour nous aider à financer le mariage. J'étais à deux doigts, dommage (Pauline et elle ont été éliminées face à Julie et Denis en finale).

