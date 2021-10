Aurélie (Pékin Express) s'est mariée avec Benjamin ! Les images de son mariage "mortel" très original

L'attente fut longue mais Aurélie et Benjamin y sont parvenus ! Ce samedi 30 octobre 2021, ils sont enfin devenus mari et femme. C'est au cours d'un mariage civil que le couple s'est dit "oui" entouré de tous ses proches, dont Pauline, la soeur jumelle d'Aurélie, bien évidemment, avec qui elle a participé à Pékin Express en 2008, 2014 et 2020.

Les parents de deux enfants (une petite fille de 10 ans et un garçon de 8 ans) ont pour l'occasion choisi de se dire "oui" sur le thème du Jour des Morts. En effet, leur mariage étant fixé la veille d'Halloween et ne voulant jamais faire comme tout le monde, Aurélie et Benjamin ont choisi de se déguiser et se maquiller comme le veut la tradition mexicaine et en s'inspirant du film animé Coco.

A voir les photos et vidéos relayées sur Instagram, notamment par l'organisatrice du mariage, ce thème original a ravi les yeux des convives et l'ambiance était manifestement au rendez-vous, en dépit d'une météo peu clémente. Heureusement, cette décoration colorée et les chaleureuses bougies ont réchauffé les coeurs quelque peu mouillés ! Bien sûr, un bar de téquila, des guitares, squelettes et têtes de mort ont complété la salle de réception.

Ce mariage a eu lieu avec un peu de retard en raison de l'épidémie de coronavirus qui a éclaté partout dans le monde en 2020 et deux ans après la fabuleuse demande en mariage de Benjamin. "On a fêté mes 40 ans. Benjamin m'a organisé une fête sur le thème de La Havane, dans une pension pour chevaux située à Faumont que l'on a transformée pour l'occasion. Je le voyais hyper stressé avant le grand jour, il ne dormait pas de la nuit, il se réveillait à 3h du matin pour faire des trucs sur son ordinateur... (...) Et il m'a demandé ma main devant tout le monde, alors qu'il est très timide et réservé. Je pense qu'il a fait un effort surhumain pour me prouver à quel point il m'aime depuis un peu plus de dix ans", se souvenait-elle lors d'une interview pour Purepeople.com.

Aurélie a également prévu une cérémonie religieuse à l'Église qui devrait se tenir dans un château en Belgique très prochainement. Félicitations aux jeunes mariés !