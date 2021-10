Aurélie (Pékin Express) bientôt mariée : elle révèle le thème mortel de la cérémonie

C'est enfin le grand jour qui approche pour Aurélie et Benjamin. Après des années d'amour et la naissance de deux enfants (une fille de 10 ans et un garçon de 8 ans), l'ancienne candidate de Pékin Express (2008, 2014 et 2020) et son compagnon vont enfin se marier ! C'est au 30 octobre 2021 qu'a été fixée la date de leur union civile, soit la veille d'Halloween. Une date qui leur a donné quelques idées pour le thème.

En effet, comme elle l'a annoncé ce lundi 25 octobre 2021, Aurélie s'est inspirée du film animé Coco pour dire oui à Benjamin, un film qui se déroule... en pleine Fête des Morts. "Après vous avoir fait patienter... voici le thème de notre civil. On va se régaler", a-t-elle partagé en story Instagram en commentaire d'une photo où elle apparaît déguisée et maquillée comme le veut cette tradition annuelle mexicaine, c'est-à-dire dans une robe noire telle La Catrina, représentation du squelette d'une vieille dame orné d'un chapeau fleuri. Aux côtés d'Aurélie se trouve son futur époux, lui aussi habillé en circonstances, tout comme les demoiselles d'honneur. Une belle brochette de morts vivants ! (Voir notre diaporama).

En novembre devrait avoir lieu la cérémonie religieuse à l'Église où, là encore, la jolie blonde a mis le paquet comme elle nous le révélait lors d'une interview pour Purepeople.com réalisée en juin 2020 : "On va se marier dans un château, en Belgique." Aurélie et Benjamin en auront mis du temps à pouvoir se passer la bague au doigt. C'est en 2020 qu'aurait dû avoir lieu leur mariage mais, en raison de l'épidémie de coronavirus, celui-ci a été reporté.

Rappelons que Benjamin a fait sa demande à Aurélie en 2019, alors qu'elle était entre deux tournages de Pékin Express. À l'époque, il y avait eu un mois et demi de pause à cause de problèmes de visa pour entrer en Mongolie. "Benjamin m'a organisé une fête sur le thème de La Havane, dans une pension pour chevaux située à Faumont que l'on a transformée pour l'occasion. (...) Il m'a demandé ma main devant tout le monde, alors qu'il est très timide et réservé. Je pense qu'il a fait un effort surhumain pour me prouver à quel point il m'aime depuis un peu plus de dix ans", se souvenait-elle auprès de nous.