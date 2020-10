Aurélie Van Daelen, +6 kilos : Une deuxième grossesse ? Elle s'explique sur sa prise de poids

En 2011, Aurélie Van Daelen participait à la cinquième saison de Secret Story, au côté notamment de Marie Garet. Depuis, il s'en est passé du temps. La jolie belge est devenue influenceuse et affiche depuis quelques mois une toute nouvelle silhouette affinée. Mais alors qu'elle avait bien minci, l'ancienne candidate de télé-réalité révèle jeudi 22 octobre 2020 avoir, malgré elle, repris quelques kilos...

C'est en story sur Instagram, lors d'une session questions-réponses avec ses plus de 773 000 followers qu'Aurélie Van Daelen a fait des confidences quant à sa prise de poids. "J'ai pris six kilos depuis le confinement ! Horrible, je n'arrive pas à me motiver pour les reperdre", lâche la jeune femme, désespérée. Il faut dire que son amoureux Nicolas Godart ne l'aide pas... "Pas facile depuis qu'il est dans ma vie. Il adore manger... moi aussi...", poursuit-elle, un brin amusée par la situation.

Aurélie Van Daelen et le Covid-19 : "J'ai eu les résultats, je suis positive"

D'autres ont évoqué une éventuelle deuxième grossesse pour Aurélie Van Daelen. Et la réponse a été on ne peut plus claire : "Nous avons déjà deux merveilleux garçons qui remplissent nos coeurs de joie et de bonheur... Ils remplissent également la maison ! Pour le moment notre bébé c'est notre nouvelle maison." Rappelons que l'ancienne locataire de la Maison des secrets est la maman du petit Pharell, tandis que son amoureux Nicolas est le papa de Roméo. Les deux garçons sont nés de précédentes relations.

Alors qu'elle semble plus heureuse et épanouie que jamais, Aurélie Van Daelen annonce une mauvaise nouvelle... Elle est atteinte du coronavirus ! "On a reçu les résultats et je suis positive au Covid-19. Jusqu'à présent, je n'ai eu qu'une nuit de fièvre. Là vraiment maintenant c'est pas de goût ni d'odorat, lâche-t-elle en story toujours sur Instagram. Et depuis hier soir je commence à tousser, à avoir la voix un peu plus rauque. J'espère que ça va rester comme ça et que je ne vais pas me sentir de plus en plus mal. Quarantaine pendant quinze jours et après il faudra refaire un test pour savoir si je suis bien négative avant de pouvoir sortir de nouveau." Après son tendre Nicolas qui a souffert en avril dernier, c'est à son tour de combattre le Covid-19 !