Marie Garet battue ? Elle tourne la page et célèbre "son amour" pour Dorian

Bientôt le mariage ?

Pour beaucoup, l'histoire d'amour de Marie Garet a des allures de relation toxique. Dans son autobiographie sortie en 2014, Mes larmes etc... Dans les griffes d'un manipulateur, elle expliquait avoir déjà été confrontée à ce type d'épreuves. Mais concernant Dorian Baptiste, elle semble être sûre de son choix, qu'importe les bruits de couloir. En couple depuis le mois de janvier 2020, le couple envisagerait déjà le mariage. "Ça nous a rendu service, précisait le chef d'entreprise en interview chez Sam Zirah. On a appris qu'on s'aimait encore plus !" Quant à l'ancienne gagnante de Secret Story, elle n'a plus qu'une idée en tête : celle de revêtir une robe blanche. "Moi j'ai toujours rêvé de ça, j'ai été élevée là-dedans, donc c'est ce que je voudrais, oui, effectivement, ajoutait-elle. Et lui aussi de toute façon, par son éducation et sa famille, il est très là-dedans." Espérons que cette union se fera pour le meilleur et non pas pour le pire...