Marie Garet annoncée morte : son étrange démenti...

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe ce lundi 7 septembre 2020. Marie Garet, ancienne gagnante de Secret Story 5, a été annoncée morte sur son propre compte Instagram. En légende d'une photo d'un fond noir, il est écrit : "Marie Gayet est décédée cette nuit". Il n'en fallait pas plus pour susciter l'inquiétude auprès des internautes mais surtout l'incompréhension. Beaucoup pensent d'ailleurs à une très mauvaise blague ou à un piratage. D'autant plus que la mère de l'ancienne candidate de télé-réalité a "liké" la publication en question. Depuis l'apparition de ce post, aucune autre nouvelle n'a filtré.

Jusqu'à ce midi où, sur Twitter, un blog a apporté quelques éléments de réponse. "Une source proche vient de me contacter. Marie Garet n'est pas morte, elle s'est fait pirater son compte Instagram et Facebook. Elle serait au travail actuellement et bien en vie...", peut-on lire. Si elle est heureusement bien en vie, Marie Garet n'irait toutefois par forcément très bien. Le journaliste Nicolas Touderte a lui aussi apporté son lot de révélations. "Non, Marie Garet n'est pas décédée, en revanche, elle est actuellement hospitalisée pour une raison inconnue dans l'immédiat", a-t-il précisé après l'avoir eu au téléphone. Sur le site de Star Mag, leur conversation a été mise en ligne. "Je ne peux pas parler, je suis à l'hôpital là", lâche une Marie Garet vraisemblablement affaiblie avant de raccrocher. Rappelons toutefois que la jolie blonde évolue depuis plusieurs années en tant qu'infirmière et n'a semble t-il pas encore pris la peine de supprimer le post annonçant sa mort, en ligne depuis plusieurs heures.



Mais alors que se passe-t-il pour l'ex locataire de la Maison des Secrets de 33 ans à qui pourtant tout semblait sourire ? Car oui, depuis un bon moment maintenant, elle avait retrouvé l'amour auprès d'un papa de trois enfants, également chef d'entreprise mais dont elle garde l'identité secrète. Et depuis la fin du mois d'août, certains internautes pensent qu'elle attendrait son premier enfant avec son chéri suite à la diffusion d'une photo où un baby-bump semble se dessiner. Cela aurait-il rapport avec son hospitalisation soudaine ? Affaire à suivre...