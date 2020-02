Marie Garet en couple : gros coup de gueule et révélations sur son amoureux

Marie Garet est une femme heureuse. La gagnante de Secret Story 5 (2011) est actuellement en couple avec un mystérieux homme. Après la mise en garde d'une internaute, elle a donné davantage de précisions sur la personne qui partage sa vie aujourd'hui.

Agacée par un commentaire mis en avant dans notre précédent article et sous-entendant que son compagnon est un profiteur, Marie Garet a dévoilé le 11 février sur Instagram que son chéri est un homme merveilleux, indépendant et sérieux. Papa de trois enfants, son compagnon est également chef d'entreprise. Leur histoire d'amour est très sérieuse et tout se passe pour le mieux. Pour preuve, Marie Garet a également révélé qu'elle vivait chez lui. Un nouveau bonheur qui fait plaisir à voir.

Ses fans étaient déjà ravis d'apprendre que la belle blonde de 33 ans avait retrouvé l'amour. C'est en postant une photo en compagnie de sa moitié qu'elle avait annoncé la bonne nouvelle. Marie Garet était placée derrière lui et l'enlaçait tendrement, pendant qu'elle lui déposait un baiser sur le coin de la bouche. "Un peu d'exclu, un peu de perso, pas dans mes habitudes... parce que peut-être pour des bonnes raisons cette fois... J'espère ! Bon dimanche à vous tous qui me soutenaient depuis si longtemps...", avait-elle écrit en légende de sa publication.