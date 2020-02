Marie Garet (Secret Story) en couple : photo avec son nouveau petit ami

L'une d'elles l'a tout de même mise en garde en expliquant que, selon elle, il ressemblait à un profiteur. Espérons pour Marie Garet que l'internaute a tort car elle a déjà dû faire face à de grosses déceptions amoureuses. Lors de son aventure dans Secret Story, elle avait fait parler d'elle pour ses nombreuses disputes avec Geoffrey. S'ils avaient terminé l'aventure en couple, les deux anciens candidats de télé-réalité ont rompu en 2012, lors du tournage des Anges 4.

A la suite de cette émission, Marie Garet a rencontré un jeune homme qui a fini par la détruire. Dans son livre Mes larmes, etc... Dans les griffes d'un manipulateur (sorti en septembre 2014), elle l'a décrit comme un "pervers narcissique" qui a fait se sa vie un enfer. "Il m'isolait de mes proches en les harcelant. Il fliquait mon téléphone, mon ordinateur. A mon insu, il me prenait en photo et enregistrait mes propos pour s'en servir contre moi. Il m'imposait aussi des rapports physiques après m'avoir empêchée de dormir une partie de la nuit. Il me poussait violemment pour que je me fasse mal disant que c'était de ma faute si je tombais. Mais quand je semblais lui échapper, il me faisait soudain des déclarations d'amour dans une totale séduction, et je fondais", expliquait-elle notamment à Closer en novembre 2014. Trois ans plus tard, elle a révélé à Sam Zirah qu'elle était tombée enceinte de lui et avait fait une fausse couche.

En 2017, Marie Garet a dû faire face à un nouveau coup dur. Elle a été victime d'un terrible accident de voiture qui lui a causé de grosses séquelles physiques et psychologiques. "Il y a eu un très très grave traumatisme crânien avec beaucoup de fractures au niveau du visage. Il y a de grosses séquelles que j'aurai toute ma vie, j'ai des cicatrices. Il y a eu une triple fracture de la mâchoire...", expliquait-elle lors de cette interview. Et de préciser qu'un automobiliste lui est rentré dedans. Cet événement lui a fait perdre confiance en elle. Et les commentaires parfois désobligeants de ses détracteurs sur son physique n'ont fait qu'empirer les choses.

Nul doute que grâce à sa nouvelle relation, Marie Garet pourra pleinement reprendre confiance en elle.