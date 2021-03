Aurélie Van Daelen aux urgences pour son fils Pharell : grosse frayeur...

"J'étais dans un état de panique...." Aurélie Van Daelen a passé une journée éprouvante vendredi 12 mars 2021. L'ancienne candidate de télé-réalité, devenue businesswoman, a confié avoir dû se rendre aux urgences avec son fils Pharell (4 ans). La jolie blonde a par la suite rassuré sur son état de santé, révélant toutefois que cela aurait pu être beaucoup plus grave.

"J'ai eu le réflexe de tout de suite aller à l'hôpital pour faire des radios etc, mais au premier abord on pourrait penser que ce n'est pas si grave que ça. Donc Pharell a une lymphangite", a-t-elle déclaré via sa story Instagram. Une inflammation des vaisseaux lymphatiques qui s'est déclenchée de manière pourtant peu alarmante. "Il y a deux jours, il s'est cogné le petit orteil contre la porte et il s'est fait une petite plaie, que j'avais désinfectée mais voilà sans plus." Aurélie Van Daelen a alors vite compris qu'il ne s'agissait en réalité pas d'un petit pépin sans conséquences.

"Ce qu'il s'est passé c'est que la petite plaie de son orteil s'est infectée cette nuit, on voit très clairement que l'infection montait déjà vers le haut de la jambe, au dessus de la cheville. Certains parents, d'après les médecins, laissent traîner et ça monte, ça monte, jusqu'au haut de la jambe, et ça peut très vite aller jusqu'au coeur. Donc ce n'est vraiment pas à prendre à la légère", a-t-elle alerté. La maman, actuellement au casting de Mamans & Célèbres (TFX) indique avoir eu de la chance de s'y prendre à temps donc, mais son jeune fils est toujours sous surveillance.

"On a fait une prise de sang pour voir à quel point l'inflammation était présente et s'il pouvait rentrer à la maison sous antibiotiques ou rester hospitalisé pendant 48h avec intraveineuse et antibiotiques. La prise de sang était bonne et il a pu rentrer à la maison. Par contre, il est sous antibiotiques pendant 7 jours. Et il y a deux choses à surveiller : sa température, et voir si la ligne d'inflammation rouge qu'on voit sur son pied ne monte pas plus", a expliqué Aurélie Van Daelen. Et pour elle de conclure en sensibilisant sa communauté sur le sujet : "C'était complètement inconnu pour moi, ce matin j'étais dans un état de panique, j'ai envoyé un message à ma pédiatre et c'est elle qui m'a dit tout de suite d'aller aux urgences. Voilà, comme ça vous savez, si ça vous arrive ou à vos enfants, de ne pas traîner."