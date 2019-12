Aurélie Vaneck quitte (encore) "Plus belle la vie" : ses adieux touchants

Vite revenue, vite partie ! Avec un come-back en novembre dernier dans la série Plus belle la vie, et ce après cinq ans d'absence, Aurélie Vaneck acceptait de reprendre le costume de Ninon Chaumette, la jeune journaliste qui avait captivé les foules avec son histoire d'amour avec Rudy Torres. Un retour réussi qui a fait le bonheur des téléspectateurs.

Mais voilà, après avoir été au coeur d'une intrigue d'actualité, Aurélie Vaneck fait une nouvelle fois ses adieux au Mistral. Alors que le dernier épisode où elle apparaissait a été diffusé mardi 10 décembre, l'actrice de 36 ans a profité de l'occasion pour poster un message bouleversant sur Instagram. "Au revoir Mistral ! Quatre semaines de tournage intense, beaucoup d'émotions partagées avec mes partenaires chéris @serge_dupire et @elodievarletofficiel, de belles rencontres, un plaisir immense d'avoir enfilé à nouveau le costume de cette chère Ninon sous la direction de ce vieil ami Roger Wielgus et de la grande Claire delaroche foucauld, sacrée directrice d'acteurs !"

Aurélie Vaneck poursuit en remerciant chaleureusement sa "team" de Plus belle la vie, chère à son coeur, de lui avoir donner l'opportunité de "porter à l'écran un sujet aussi important que celui du harcèlement sexuel". Et de conclure avec une pensée pour ses fidèles admirateurs : "Merci à vous téléspectateurs, pour vos très nombreux témoignages, remerciements et encouragements. Au revoir Mistral ! Au revoir les copains ! Et à très bientôt, pour de nouvelles aventures !" Nul doute que la jolie maman sera rapidement de retour sur nos écrans !