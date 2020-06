Aurélie Vaneck : Tendre photo avec sa fille, sa famille recomposée est un succès

Avant Charlie, Aurélie Vaneck connaissait déjà la maternité. En effet, elle est également maman de Liberté, aujourd'hui âgée de 10 ans et née de ses amours avec Jean-François Salessy, qui n'est autre que l'ancien conseiller du nageur Florent Manaudou. C'est d'ailleurs lui qui a choisi ce prénom symbolique. "Au début, j'ai trouvé ça un peu fort et je me suis dit que ça serait peut-être un peu dur à porter. Et puis, le prénom s'est imposé par différentes coïncidences. Et il se trouve qu'elle le porte très bien", avait déclaré Aurélie Vaneck à nos confrères de Parents. Aujourd'hui, la comédienne de Plus belle la vie (France 3) et l'agent sportif sont séparés.

Mais Aurélie Vaneck a retrouvé l'amour dans les bras de Sébastien, un bassiste et contrebassiste de 43 ans qui est aussi le papa de Charlie. "Quelle chance d'avoir rencontré un homme comme ça ! C'est un papa moderne qui s'occupe parfaitement de nous. Il aime passer du temps avec nos filles, faire la cuisine, le marché, les devoirs... Et c'est un homme qui s'occupe de sa petite femme lorsqu'elle rentre épuisée", avait confié la comédienne auprès de nos confrères de Gala en novembre 2019. Et quand elle évoque "[leurs] filles", Aurélie Vaneck pense à Liberté, Charlie... et Julie, 17 ans, qui est la fille de Sébastien ! Tous les cinq forment une famille recomposée heureuse et épanouie.