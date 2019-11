Aurélie Vaneck : rare photo de son séduisant mari Sébastien

Aurélie Vaneck n'est plus un coeur à prendre depuis quelques années maintenant. En couple avec Sébastien, un bassiste et contrebassiste de 43 ans, elle est plus épanouie que jamais. D'ailleurs, elle n'hésite plus à s'extasier à son sujet, elle qui est d'habitude très discrète sur sa vie privée. "Quelle chance d'avoir rencontré un homme comme ça ! C'est un papa moderne qui s'occupe parfaitement de nous. Il aime passer du temps avec nos filles, faire la cuisine, le marché, les devoirs... Et c'est un homme qui s'occupe de sa petite femme lorsqu'elle rentre épuisée", confiait-elle amoureuse dans les colonnes de Gala.

Après avoir offert cette tendre déclaration d'amour à son chéri, Aurélie Vaneck s'affiche de plus en plus sur les réseaux sociaux à ses côtés. Jeudi 28 novembre 2019, la jolie blonde de 36 ans a posté une nouvelle et rare photo de son couple prenant le soleil sur un port de Marseille. Un cliché où le musicien est en premier plan, ce qui n'est pas pour déplaire aux abonnés de sa moitié. "Très belle photo", "Vous êtes tellement beaux", "Wahouuu", lit-on entre autres dans les commentaires.

Ensemble, Aurélie Vaneck et Sébastien ont une petite fille née en 2015 et prénommée Charlie. L'ancienne star de Plus belle la vie n'en est pas à sa première expérience de maman puisqu'elle a donné naissance en 2009 à une première fille prénommée Liberté. De son côté, Sébastien est le père de Julie, une adolescente de 17 ans issue d'une précédente histoire d'amour. Décidément la vie est toujours plus belle pour Aurélie Vaneck !