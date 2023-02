Aurore (Pékin Express) : "Mollets de polonaise" et "gros pieds"... ce que son bébé a hérité d'elle

Le 25 décembre dernier, Aurore et Jonathan ont reçu le plus beau des cadeaux de Noël : la naissance de leur fils Achille, leur premier enfant. Un petit miracle qui est survenu au bout de huit ans de combat et de parcours médical. Car en effet, ayant eu beaucoup de mal à tomber enceinte, Aurore a eu recours à une PMA (procréation médicalement assistée). Une période compliquée désormais bien loin derrière eux.

Aujourd'hui, le couple révélé dans Pékin Express profite pleinement de son enfant et partage beaucoup de son quotidien chamboulé sur les réseaux sociaux. Pas question toutefois de surexposer Achille et c'est pourquoi Aurore et Jonathan ont décidé de ne pas montrer son visage. Forcément, les internautes se demandent à quoi, ou plutôt à qui, il peut donc bien ressembler. Plutôt maman ou papa ? En story Instagram, à l'occasion d'un question/réponse, Aurore a levé le voile sur le sujet. "Achille a tout de son père : le physique, l'impatience devant la bouffe, la bonne humeur et un sourire ravageur. C'est vraiment la copie conforme de Jonathan bébé", a-t-elle confié. Le petit Achille a tout de même hérité de quelques caractéristiques physiques de sa maman, et pas des moindres à la croire. "Mais je crois qu'il a mes mollets de polonaise et mes gros pieds", a précisé Aurore.

Achille, un bébé miracle

Autant de caractéristiques qui rendent Achille est parfait à leurs yeux. A sa naissance, Aurore et Jonathan avaient d'ailleurs réussi à exprimer tout l'amour qu'ils lui portait déjà à travers une poignante publication. "Achille notre fils, compte sur nous pour te faire grandir dans un amour sans limite. Tu es notre miracle et nous remercierons chaque jour et jusqu'à notre dernier souffle ce mystère où nous trouvons notre force. Achille, Désiré, Gabriel, nous te souhaitons la bienvenue dans ce monde où beaucoup de coeurs sont déjà prêts à t'aimer", pouvait-on lire. Un heureux événement qui leur avait alors valu de recevoir beaucoup de messages bienveillants de la part des internautes.