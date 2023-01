Aurore (Pékin Express) maman après 8 ans de galère : son fils est né ! Premières photos et message émouvant

Pendant neuf mois, Aurore et Jonathan ont compté les jours en attendant l'arrivée de leur bébé. Aujourd'hui les deux tourtereaux, devenus célèbres suite à leur participation à l'aventure Pékin Express, peuvent enfin souffler. En effet, leur petit garçon est né le 25 décembre dernier, le jour de Noël. Ravis et sur leur petit nuage, les heureux parents ont annoncé la nouvelle sur Instagram à travers une série de photos avec bébé et un texte poignant autour de son arrivée fortuite.

"Ces 8 années à t'attendre étaient affreusement longues mais elles ont incontestablement fait exploser le bonheur de notre rencontre. Pendant toutes ces années nous économisions chaque jour un peu d'amour pour t'en offrir un torrent le jour où les anges te déposeraient dans nos bras. Tu avais sans nul doute toi aussi prémédité ton arrivée en pointant ta douce frimousse ce 25 décembre avec les traits de ton père et la douceur de ta mère. Nous disions que tu serais notre plus beau cadeau de Noël, tu nous a pris au mot", ont écrit Aurore et Jonathan en s'adressant directement à leur fils. Et pour eux de révéler son prénom, ou plutôt ses trois prénoms très symboliques : "Achille notre fils, compte sur nous pour te faire grandir dans un amour sans limite. Tu es notre miracle et nous remercierons chaque jour et jusqu'à notre dernier souffle ce mystère où nous trouvons notre force. Achille, Désiré, Gabriel, nous te souhaitons la bienvenue dans ce monde où beaucoup de coeurs sont déjà prêts à t'aimer".