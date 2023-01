Aurore (Pékin Express), son bébé "en danger" avec son mari Jonathan ? Une mise en garde la fait réagir

Le 25 décembre dernier, Aurore et Jonathan ont reçu le plus beau cadeau de Noël : la naissance de leur fils Achille. Il s'agit là de leur premier enfant. Alors forcément, le couple révélé dans Pékin Express est en pleine phase d'apprentissage. Une phase qu'ils partagent volontiers sur les réseaux sociaux, ce qui leur vaut parfois des retours de bâton. Mercredi 18 janvier, c'est d'ailleurs pour pousser un petit coup de gueule qu'Aurore a pris la parole, après avoir reçu des commentaires désobligeants.

"J'ai reçu des photos des stories de Jonathan qui me disent 'votre bébé est en danger avec votre mari'", a-t-elle rapporté sans toutefois préciser de quel genre de photos elle parlait. La jolie blonde a alors aussitôt fait une mise au point : "Sachez que j'ai entièrement confiance en Jonathan !". "Il y a quand même la BAC qui a débarqué ce matin à 6 heures du matin pour m'arrêter quoi. Avec le GIGN et le gang des mères parfaites", a de son côté ironisé le nouveau papa.

J'ai trouvé ça honteux !

Aurore a ensuite poursuivi, dans l'idée de rassurer sa communauté un peu trop pointilleuse : "Donc non, mon bébé n'est pas en danger et surtout vous voyez que 15 secondes en général d'une story ou une minute de notre vie, vous vous imaginez bien qu'on fait super attention, que ce soit dans le portage, dans l'alimentation ou plein d'autres choses..."

L'ex-baroudeuse de M6 a également profité de ce petit moment d'échange pour évoquer un autre sujet sensible. À savoir, des commentaires blessants qu'elle a reçus liés à la PMA (procréation médicalement assistée) à laquelle elle a eu recours pour tomber enceinte. "Et il y a encore un truc qui m'a énervé. Je ne fais jamais de coup de gueule et en général je prends tout à la rigolade, mais ce matin j'ai trouvé ça injuste, au sujet de mes méthodes de garde. On m'a dit que, après un parcours PMA, c'était presque pas normal de faire garder son bébé. Déjà que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre mais de se faire juger en plus comme ça, j'ai trouvé que c'était honteux. J'en ai presque l'envie de ne plus rien raconter. Oui mère indigne que je suis, bébé va aller en MAM à partir du 3 avril parce que je reprends le travail, quelle honte franchement ! Mais sans rire, de me faire culpabiliser en prenant l'exemple de la PMA, je trouve ça honteux", a-t-elle regretté.