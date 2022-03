Axel (Mariés au premier regard) déçu : il rétablit ses vérités et dénonce l'image qu'on lui colle

Axel est l'un des candidats de Mariés au premier regard 2022 (M6) présenté lors du premier épisode, lundi 21 mars. Mais l'homme âgé de 30 ans n'a pas totalement apprécié le portrait que l'on a dressé de lui et l'a fait savoir sur Instagram à la suite de la diffusion.

Il a été expliqué que le maître d'oeuvre et pilote de chantier était célibataire depuis six mois lors du tournage. Marié à l'âge de 21 ans, il a connu un divorce qui l'a poussé à se reconstruire seul. Il est donc parti vivre dans les montagnes avec ses deux chiens qu'il considère comme des membres de sa famille. Un mode de vie semblable à celui de Caroline avec laquelle il est compatible à 80%, qui a été mis en avant. Tout comme sa sensibilité à l'écologique.

Après avoir découvert les images, Axel, qui comme on l'a vu n'a pas sa langue dans sa poche, a tenu à faire une petite mise au point sur son compte Instagram. Il a tout d'abord regretté qu'aucun plan en ville n'ait été montré. "Dans le portrait dressé au premier épisode, vous me voyez majoritairement en nature. Je crois qu'il n'y a aucun plan en ville d'ailleurs. La voix off évoque mon départ volontaire pour les montagnes pour m'isoler. Bon j'aime la tranquillité mais je ne suis pas un Hermite quoi. Et ce n'est pas non plus mon divorce qui est en cause. J'ai choisi de quitter mes origines pour la montagne et la nature beaucoup plus accessible ici", a tout d'abord écrit le candidat. Il a ensuite expliqué que la Savoie est un endroit qui lui permet de partir en randonnée durant des heures, de s'évader ou encore de profiter du silence complet.

"Dans le portrait, on veut me coller l'étiquette d'un Hermite (pour coller à l'image de quelqu'un ?). Mais je vis dans un quartier résidentiel à la campagne, en vallée, à 15mn de Chambéry. J'habite une maison moderne, avec un sèche-cheveux", a-t-il poursuivi. Axel a également précisé que contrairement a ce que le public a pu voir, ses parents n'ont hésité que cinq minutes avant d'accepter de venir à sa potentielle union avec Caroline.