Caroline (Mariés au premier regard) séparée du père de son fils pendant sa grossesse : "Ca a été l'enfer"

Lundi 21 mars, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Caroline (cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans) dans Mariés au premier regard 2022. Si elle a tout dit de sa recherche du grand amour dans le premier épisode, la belle brune ne s'est pas épanchée sur sa relation avec le papa de son fils Loup-Gabriel (3 ans). Interrogée sur le sujet par Télé Loisirs, elle a fait une triste confidence.

La jeune femme a un triste point commun avec une autre participante de l'émission : Emilie. Comme la maman de Lina, Caroline s'est séparée du papa de son bébé alors qu'elle était enceinte. "J'ai rencontré le père de mon fils, qui était chasseur, il y a 4 ans. Je l'ai même rendu vegan. Et il est toujours vegan. On s'est séparés pendant la grossesse et après ça, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui puisse me convenir", a-t-elle expliqué à nos confrères. Celle qui épousera peut-être Axel n'a pas dévoilé les raisons pour lesquelles cela n'a pas fonctionné entre eux. En revanche, elle a précisé qu'à la suite de leur rupture "ça été l'enfer absolu pendant deux ans".

Fort heureusement, les tensions se sont apaisées depuis entre Caroline et le père de son fils. Lui est fier de la maman qu'elle est devenue et elle, du papa qu'il est. "On se soutient l'un, l'autre. Lui l'a un week-end sur deux, en théorie... mais on arrive à s'arranger pour qu'il le voie plus. Il peut le prendre quand il veut. Il habite le hameau juste à côté", a-t-elle précisé. Bien que les anciens tourtereaux s'entendent bien, l'homme qu'elle a fréquenté a eu bien du mal à accepter sa participation à Mariés au premier regard 2022. "Il a très mal réagi. Mais bizarrement, cela nous a beaucoup aidés dans notre relation. Il a été au plus bas et il a été obligé de rebondir. En fait, grâce à cette annonce, c'est plus clair pour lui, il a compris que je ne l'aimais plus. Cela a apaisé les tensions. Il avait du mal à tourner la page", a-t-elle conclu.

Reste à savoir si Caroline a pu en ouvrir une nouvelle avec Axel, compatible avec elle à 80%. Tous deux ont le même mode de vie puisqu'ils vivent à la montagne, aiment la nature ou encore les animaux. La belle brune est d'ailleurs vegan comme elle l'a confié dans son portrait. Mais elle appréhendait cette rencontre car, lorsque sa mère lui a tiré les cartes, les prédictions étaient négatives.