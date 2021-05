Axelle Laffont : La star de MILF s'affiche toute nue pour une surprenante raison...

Les Français se souviennent sûrement des passages dénudés successifs à la télévision d'Axelle Laffont, comme dans sa Carte Blanche pour Le Grand Journal en 2015. Ou plus récemment, en 2018, lorsqu'elle a posé pour le célèbre magazine Playboy. Sur Instagram, trop heureuse de partager une bonne nouvelle, elle a d'ailleurs posté une photo d'elle dans le plus simple appareil. Un cliché qui provient de ce shooting. Elle a expliqué la raison...

Sur Instagram, on peut donc l'observer toute nue, allongée sur un court de tennis, les rayons du soleil sur elle. "Vaccinée", a-t-elle commenté en légende. Une manière inattendue et surprenante de fêter l'évènement alors que la campagne vaccinale bat son plein et que 20 millions de Français ont été piqués contre la Covid-19. L'actrice qui se considère "assez pudique dans la vie", c'est ce qu'elle a confié à Madame Figaro il y a 3 ans de ça, prouve toutefois à 50 ans qu'elle n'a pas à rougir de son corps de rêve.