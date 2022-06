Axelle Red inquiète pour Renaud, elle partage sa peine : "Ça me fait mal au coeur"

Invitée dans l'émission de France Inter Boomerang d'Augustin Trapenard, Axelle Red, qui a partagé l'un de ses plus célèbres tubes, Manhattan-Kaboul, en collaboration avec Renaud, a donné des nouvelles du chanteur. Après avoir interprété le fameux morceau dans l'émission de France 2 pour les 70 ans de ce dernier, la chanteuse belge n'a pas été très rassurante sur l'état de l'artiste, qu'elle a décrit comme un homme triste.

Il faut en effet remonter à 2002 pour comprendre la relation qui uni Axelle Red, 54 ans et Renaud, 70 ans. A l'époque les deux chanteurs sortent l'un des titres les plus cultes de la chanson française. Un hymne pacifique sur l'après 11 septembre évoqué à travers le personnage d'un New-Yorkais et celui d'une Afghane. Un titre où le duo expose sa complicité. Un point sur lequel la jolie rousse est revenue au micro de notre confrère. "On s'est reconnus en tant qu'âme un peu vulnérable, raconte-elle. On dit ce qu'on pense, on y va, même si ça n'est pas évident et qu'on va se prendre des claques."

Comme beaucoup de Français, la chanteuse se souvient être tombée sous le charme de la personnalité de l'interprète de Mistral Gagnant, Morgane de toi ou encore de Dès que le vent soufflera. Elle a décrit une version sensible de l'artiste, tantôt révolté tantôt désabusé. "Renaud c'est un enfant. Il a tout en lui : il a la révolte d'un ado engagé, et il y avait déjà une sagesse qui l'attriste. La version adulte est malheureuse chez Renaud."

Finalement, on comprend bien qu'Axelle et Renaud sont reliés par leur sensibilité à fleur de peau, leur mélancolie, si bien connue des artistes. "Mon coeur est super sensible à cet homme. C'est un homme vrai. Et je suis triste, en étant tellement aimé par cette population française, qu'il n'ait pas la vie 100% heureuse qu'il mérite, ça me fait mal au coeur" a-t-elle regretté.