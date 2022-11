Axelle Red "cassée psychologiquement" : comment son mari a réussi à la régénérer

Ce vendredi 11 novembre, Axelle Red, l'interprète des titres Sensualité ou encore Ma prière a fait son grand retour avec un album de Noël intitulé The Christmas Album. Tout est dans le titre ! Ce disque marque le grand retour de la chanteuse de 54 ans sur le devant de la scène après quelques années d'absence.

Comme beaucoup de personnes malheureusement, Axelle Red n'a pas pu échapper au Covid-19. C'est ce qu'elle a confié dans une interview à Ciné Télé Revue (en kiosque ce jeudi 10 novembre). "Le covid m'a cassée psychologiquement !, a-t-elle affirmé. J'ai été très affectée parce que ce premier élan de solidarité s'est très vite transformé en accentuation des discriminations." Avec ce terme de "discriminations", la chanteuse de 54 ans fait référence au sort réservé au monde de la culture au plus fort de la pandémie. "Mon secteur a été interdit de travailler", a-t-elle relevé.

Les trois filles d'Axelle Red très admiratives de leur mère

Dans cette interview, Axelle Red a également expliqué le rôle joué par son mari Philip Vanes, qui a tenu un rôle considérable dans la métamorphose artistique de la chanteuse. "Mon mari m'a vue éteinte. Il est aussi mon directeur artistique et il m'a proposé cette idée. Cet album m'a régénérée", a-t-elle témoigné. Rencontrés en fac de droit, Axelle Red et son mari sont devenus parents de trois filles âgées de 17, 19 et 23 ans, qui, malgré leur profonde admiration pour leur mère, savent se montrer très tenaces envers elle : "Elles écoutent mes chansons en silence, c'est marrant. Elles ont beaucoup d'admiration pour moi et aussi pour leur père, elles nous voient comme un tout, une équipe (...) Elles m'aiment et me le disent tout le temps, mais dès qu'il y a un truc qui ne va pas, elles ne me ratent pas ! Elles sont très dures avec moi", a confié Axelle Red à Ciné Télé Revue. En tout cas, son dernier album est une bonne occasion pour célébrer Noël en famille et en musique !

L'intégralité de l'interview d'Axelle Red est à retrouver dans le dernier numéro de Ciné Télé Revue (voir le diaporama).