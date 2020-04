Aya Nakamura : Robe colorée en confinement, les concerts lui manquent

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Aya Nakamura régale ses followers avec de nouvelles photos d'elle et manifeste son envie de remonter sur scène en chantant... avec un drôle de micro.

Aya Nakamura compte plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié de nouvelles images ces jeudi 23 et vendredi 24 avril 2020. Habillée d'une robe bustier colorée au motif tie and dye de la marque Jeans Industry et coiffée de tresses, la chanteuse de 24 ans et ex-petite amie du rappeur Niska pose sur son canapé par une nouvelle journée de confinement.

Aya a également posté une vidéo d'elle en train de chanter. La bombe interprète a cappella un extrait de la chanson Whine Up, extraite de son album Nakamura (sorti en 2018 et réédité en 2019). À défaut d'un vrai micro, elle s'empare d'un produit de beauté en spray et exécute son numéro, comme sur scène.