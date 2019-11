Aya Nakamura : Voluptueuse et décolletée aux NRJ Music Awards

Nommée dans deux catégories pour la 21e édition du grand événement musical organisé le samedi 9 novembre 2019 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes - artiste féminine francophone de l'année et chanson francophone de l'année -, Aya Nakamura était présente.

La chanteuse de 24 ans s'est présentée sur le tapis rouge des NRJ Music Awards dans une longue robe argentée brillante et ajustée, aux fines bretelles. Assumant totalement sa féminité, l'artiste pop a proposé un vertigineux décolleté qui n'est pas passé inaperçu. Elle a également pris la pose avec Angèle, grande gagnante de la soirée avec Bigflo et Oli, Vitaa, récompensée avec Slimane, Jenifer ou encore Clara Luciani.

Pour son passage sur scène, Aya Nakamura ne s'est pas montrée plus sage. Habillée d'une une tenue en latex rouge, la chanteuse a interprète son tube Pookie avec tout le potentiel sensualité qu'on lui connaît. La chanteuse a a ainsi proposé des twerks endiablés à la fin de sa prestation. Et lorsque Nikos Aliagas est venu à sa rencontre à la fin de son show, Aya Nakamura n'a pas eu le temps de rester. Elle est repartie aussi vite en coulisses avec ses danseurs parce qu'elle était nommée dans la catégorie annoncée par la suite. De plus, La chanteuse n'avait pas de retour son dans son oreillette, donc impossible pour elle d'entendre ce que Nikos Aliagas lui disait.

Repartie sans trophée de la soirée, Aya Nakamura a prouvé qu'elle a de l'humour sur les réseaux sociaux :