Ayem maman : la chroniqueuse de TPMP People encore anéantie par sa prise de poids durant sa grossesse

Ce samedi 17 septembre 2022 était diffusé un nouveau numéro de TPMP People présenté par Matthieu Delormeau sur C8. L'animateur et les chroniqueurs présents sur le plateau sont revenus notamment sur le physique des personnalités avant et après accouchement. Une chroniqueuse s'est sentie en partie concernée, c'est Ayem Nour, maman d'un garçon Ayvin né en juin 2016.

La jeune femme de 33 ans est revenue sur l'épisode douloureux dû à sa grossesse. Elle avait à l'époque pris 30 kilos, ce qui lui a valu de nombreuses critiques sur son physique. Une personne difficile que la maman d'Ayvin a encore du mal à oublier : "Les gens vont dire encore que je parle de moi mais pour donner une anecdote précise, c'est que moi j'avais la chance de tout avoir à disposition. Que ce soit des diététiciens, des coachs sportifs... Et pourtant je n'ai pas perdu de poids. Peut-être que je n'avais pas la motivation nécessaire, que je n'avais pas le courage. Après j'ai subi des attaques de grossophobie, j'ai fait une dépression... La motivation n'est pas toujours une question d'oseille", a-t-elle témoigné. Dans une interview à Ici Paris en septembre 2021, l'ex-candidate de Secret story avait confié : "Sur le moment, j'étais très blessée, puis je me relevais. Je me révoltais contre cette grossophobie."

Je ne voulais plus entendre parler de grossesse

En juillet dernier, sur Instagram, Ayem Nour a répondu à ses abonnés qui lui ont demandé si elle aimerait de nouveau avoir un enfant. Ayant finalement appris de sa grossesse d'il y a quelques années, la chroniqueuse de TPMP People a alors répondu : "J'aimerais bien avoir une petite fille mais c'est très récent... Il a fallu du temps... Depuis, la prise de poids, j'étais traumatisée et je ne voulais plus entendre parler de grossesse par peur de la prise de poids", a-t-elle dit avant de relativiser : "Désormais depuis la découverte de l'alimentation cétogène (keto), je n'ai plus cette crainte, ni pour ma santé ni pour la prise de poids..." Avec un peu de chance, son fils Ayvin aura peut-être un petit frère ou une petite soeur !