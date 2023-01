Ayem Nour bloquée au Maroc : les mots touchants de son fils, très conscient de leur terrible situation

Pour Ayem Nour et son fils Ayvin, les jours se suivent et se ressemblent. Bloqués au Maroc depuis de nombreuses semaines maintenant, mère et fils essayent tant bien que mal d'apaiser leur quotidien. Très active sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram, la jolie brune fait quotidiennement en sorte de sensibiliser l'opinion publique à sa situation pesante. En effet, si elle est coincée sur le continent africain, c'est avant tout parce que son ex-mari lui a enlevé son passeport et celui de son fils...

Actuellement en guerre pour la garde de leur enfant, les anciens amoureux lavent leur linge sale en public et sont en pleine procédure judiciaire. Inquiète pour son fils, Ayem Nour ne cesse de lancer des appels à l'aide. Mais son quotidien est parfois teinté de tendresse, grâce à son petit garçon qui se montre particulièrement courageux et doux avec sa maman. Mardi 3 janvier 2023, sur son compte Instagram, l'ancienne star de télé-réalité a publié une vidéo en story. Dans la pénombre, on ne peut l'apercevoir mais on distingue en revanche clairement sa discussion avec son fils. "Maman tu es une femme courageuse !", peut-on entendre dire le petit garçon. Une réplique qui n'a pas manqué d'impressionner la jeune mère. "Mais d'où tu sors toi ? Pourquoi tu n'arrêtes pas de me dire ça depuis ce matin ?", lui répond-t-elle abasourdie.

Parce que je t'aime

Comme si c'était la réponse la plus évidente, à seulement 6 ans, Ayvin envoie alors un message simple mais rempli d'amour. "Mais parce que je t'aime", lâche-t-il dans un souffle. De quoi faire immédiatement chavirer le coeur de l'influenceuse. "Mais qu'est-ce que c'est que cette merveille d'enfant ?! Fais-moi un bisou mon amour de ma vie", s'extasie-t-elle. En légende, la belle se dit chanceuse. "Il m'impressionne avec ses interventions et ses réponses... Dans mon malheur j'ai énormément de chance d'avoir ce petit être merveilleux dans ma vie", écrit-elle.

Pour rappel, Ayem Nour est accusée par son ex Vincent Miclet d'avoir tenté de kidnapper leur fils Ayvin alors qu'elle en a la garde par décision de justice. Alors que le petit était en vacances chez son père, ce dernier a alors confisqué le passeport du garçon qui ne peut plus retourner en France malgré les appels à l'aide de sa mère qui l'a immédiatement rejoint. Pour résoudre l'affaire, une audience devait avoir lieu début décembre dernier. Elle a malheureusement été reportée, en conséquence de l'absence des avocats de Vincent Miclet...