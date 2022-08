Ayem Nour sexy en bikini et avec un ventre ultra plat au bord de la mer

Ayem Nour de nouveau en couple ?

Si Ayem Nour s'est affichée sur Instagram en juin dernier avec son petit garçon Ayvin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, elle reste toutefois discrète sur l'identité de celui qui partage sa vie (ou pas). La question reste posée : Ayem Nour a-t-elle de nouveau un fiancé ? Difficile de le savoir. En tout cas, si y'en a bien un dont la jeune maman de 33 ans tient beaucoup, c'est bien son fils dont elle évite la surexposition médiatique. En août 2020, la belle brune s'était indignée envers des personnes qui avaient posté des photos de son fils sur les réseaux sociaux. "Je vous remercie tous et toutes pour votre bienveillance et de m'avoir prévenue. Des photos de mon fils Ayvin ont été diffusées sur les réseaux. Je m'efforce et je me bats pour le préserver de tout ça depuis sa naissance... Merci de ne pas relayer si vous les voyez s'il vous plaît. Mon petit prince n'y est pour rien et je vous demande de respecter son anonymat. Des personnes malveillantes en quête de buzz ou de célébrité confondent la vie privée d'un enfant qui n'a pas choisi ces publications au profit de quelques passages sur leurs pages", avait-elle pesté.